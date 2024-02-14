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Рогульская Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энк-Рогульский Израиль Исаевич

Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна

Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энк-Рогульский Яков Исаевич

Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энк-Рогульский Емельян Исаевич

Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай

Рождение ребёнка
20.12.1878

Дочь: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна

Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай

Смерть
Неизвестно

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