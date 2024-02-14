Рогульская Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энк-Рогульский Израиль Исаевич
Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морген (Энк-Рогульская) Софья (Шифра) Исаевна
Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энк-Рогульский Яков Исаевич
Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энк-Рогульский Емельян Исаевич
Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай
Рождение ребёнка
20.12.1878
Дочь: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна
Отец ребёнка: Энк-Рогульский Исай
Смерть
Неизвестно