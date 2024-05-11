Равдугин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Равдугин Василий
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Равдугин Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Равдугина Матрёна Лагантиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Равдугина Матрёна Лагантиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Равдугина Матрёна Лагантиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно