Равдугин Иван Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Равдугин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Равдугин Василий

Мать: Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Равдугина Матрёна Лагантиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Равдугина Матрёна Лагантиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Равдугин Фадей Иванович

Мать ребёнка: Равдугина Матрёна Лагантиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Равдугина Матрёна Лагантиевна

Смерть
Неизвестно

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