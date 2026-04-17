Волкова Надежда Сергеевна
женский, родилась 16.09.1884, Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
МатьАнна ТимофееваОколо 1857 г.р.
ОтецВолков Сергей ЛогиновичОколо 1853 г.р.
Супруги
Сычугов Алексей ГригорьевНеизвестно г.р.
Дети
Сычугов Анатолий Алексеевич03.04.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1884
Отец: Волков Сергей Логинович
Мать: Анна Тимофеева
Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1918
Сын: Сычугов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Сычугов Алексей Григорьев
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