Волкова Надежда Сергеевна 16.09.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова Надежда Сергеевна

Автор
ДБ
Бобраков Д.

женский, родилась 16.09.1884, Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Мать
Анна ТимофееваОколо 1857 г.р.
Отец
Волков Сергей ЛогиновичОколо 1853 г.р.
Супруги
Сычугов Алексей ГригорьевНеизвестно г.р.
Дети
Сычугов Анатолий Алексеевич03.04.1918 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1884

Отец: Волков Сергей Логинович

Мать: Анна Тимофеева

Сновицы, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

ГАВО 590-6-24 л.195 об

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычугов Алексей Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
03.04.1918

Сын: Сычугов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Сычугов Алексей Григорьев

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/6437c617-1cff-464f-844c-dd506900f82c/24?snippet=Крестьянин+Владимирской+губернии+и+уезда%2C+Богословской+волости%2C+с.+%07%5BСновиц%07%5D%2C+Алексей+Григорьев+с+Сычугов+и+законная+жена+его+Надежда+Сергеева...&text=Волков+Сновиц&pos=8&fromSideblock=1

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