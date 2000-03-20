Козин Савелий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1924
Дата смерти20.03.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С ?.10.1940 по 12.06.1946
Командир танковой роты
Работа или профессия
После 1945
Журналист
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козин Алексей
Мать ребёнка: Козина Роза Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козина Наталья
Мать ребёнка: Козина Роза Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козина Роза Николаевна
Смерть
20.03.2000