Козин Савелий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозин Савелий Дмитриевич

Козин Савелий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Бикмуразово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.05.1924

Дата смерти

20.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бикмуразово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная служба
С ?.10.1940 по 12.06.1946
Командир танковой роты
Работа или профессия
После 1945
Журналист
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козин Алексей

Мать ребёнка: Козина Роза Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козина Наталья

Мать ребёнка: Козина Роза Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козина Роза Николаевна

Смерть
20.03.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close