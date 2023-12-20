Назина Надежда Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назин Петр Никифоров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Назина) Марина Петрова
Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров
Рождение ребёнка
?.10.1857
Отец ребёнка: Назин Петр Никифоров
Смерть
Неизвестно