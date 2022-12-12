Шабаев Бронислав Иванович
Место рождения
Дата рождения07.11.1930
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1966 по 2018
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2018