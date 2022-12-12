Шабаев Бронислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабаев Бронислав Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1966 по 2018
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2018
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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