Материкин Василий Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Материкин Василий Митрофанович

Место рождения

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

29.07.1909

Дата смерти

10.02.1977

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕМ
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1909

Отец: Материкин Митрофан Фёдорович

Мать: Материкина Мавра Григорьевна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
07.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
11.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
30.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
17.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
31.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
01.11.1964

Жена: Материкина Ефросинья Ивановна

Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Фактически проживают совместно с 1936 г.
Смерть
10.02.1977
Казеевка, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
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