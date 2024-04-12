Материкин Василий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения29.07.1909
Дата смерти10.02.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1909
Рождение ребёнка
Около 1937
Рождение ребёнка
07.04.1939
Рождение ребёнка
11.09.1941
Рождение ребёнка
30.10.1944
Рождение ребёнка
22.12.1946
Рождение ребёнка
05.12.1948
Рождение ребёнка
17.03.1951
Рождение ребёнка
31.05.1953
Рождение ребёнка
29.05.1956
Рождение ребёнка
21.02.1958
Бракосочетание
01.11.1964
Фактически проживают совместно с 1936 г.
Смерть
10.02.1977