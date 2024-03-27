Щепина (Аристова) Марина
Место рожденияРоссия
Дата рождения?.03.1900
Дата смерти20.12.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900
Отец: Аристов Алексей
Мать: Аристова Пелагея (Анна)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселёв Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мошнёнков Антон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мошнёнков Антон
Рождение ребёнка
20.07.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселёв Павел
Рождение ребёнка
03.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепин Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
19.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щепин Игнат Андреевич
Смерть
20.12.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно