Щепина (Аристова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепина (Аристова) Марина

Место рождения

Россия

Дата рождения

?.03.1900

Дата смерти

20.12.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1900

Отец: Аристов Алексей

Мать: Аристова Пелагея (Анна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мошнёнков Иван Антонович

Отец ребёнка: Мошнёнков Антон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошнёнков Антон

Рождение ребёнка
20.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселёв Павел

Рождение ребёнка
03.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепин Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
19.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щепин Игнат Андреевич

Смерть
20.12.1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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