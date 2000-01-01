Мельников Арефий Леонтьевич
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1772 и 1773
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1772 и 1773
Отец: Мельников Леонтий Трофимович
Мать: Мельникова Гликерия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
08.10.1791
Дочь: Пелагия Арефьевна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793
Сын: Мельников Максим Арефьевич
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Рождение ребёнка
01.04.1795
Дочь: Осинкина Мария Арефьевна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798
Дочь: Медведева Василиса Арефьевна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
27.11.1799
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.03.1803
Сын: Мельников Герасим Арефьевич
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
16.07.1806
Сын: Мельников Афиноген Арефьевич
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.12.1809
Дочь: Варвара Арефьевна
Мать ребёнка: Мельникова Пелагия
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816