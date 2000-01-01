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Мельников Арефий Леонтьевич

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1772 и 1773

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1772 и 1773

Отец: Мельников Леонтий Трофимович

Мать: Мельникова Гликерия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
08.10.1791

Дочь: Пелагия Арефьевна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1792 и 1793

Сын: Мельников Максим Арефьевич

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Рождение ребёнка
01.04.1795

Дочь: Осинкина Мария Арефьевна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1797 и 1798

Дочь: Медведева Василиса Арефьевна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
27.11.1799

Сын: Мельников Яков Арефьевич

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.03.1803

Сын: Мельников Герасим Арефьевич

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
16.07.1806

Сын: Мельников Афиноген Арефьевич

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
04.12.1809

Дочь: Варвара Арефьевна

Мать ребёнка: Мельникова Пелагия

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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