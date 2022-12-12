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Беляев Андрей Андреевич

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Место рождения

Хлыстово, Завражьинская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлыстово, Завражьинская волость, Костромской уезд
Осуждение
23.01.1937
Контрреволюционная агитация. Статья УК 58-10 ч. 1. Решение от 23.01.1937 г. – 5 лет ИТЛ.
Реабилитация осужденного
11.04.1991
Работа или профессия
Неизвестно
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Судиславский промкомбинат
Смерть
Неизвестно
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