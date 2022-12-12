Беляев Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Осуждение
23.01.1937
Контрреволюционная агитация. Статья УК 58-10 ч. 1. Решение от 23.01.1937 г. – 5 лет ИТЛ.
Реабилитация осужденного
11.04.1991
Работа или профессия
Неизвестно
Судиславль, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Судиславский промкомбинат
Смерть
Неизвестно