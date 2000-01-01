(Жданова) Тамара Николаевна
Место рожденияг.Нижнедевицк Нижнедевицкого района Воронежской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жданов Николай
Мать: не указана
г.Нижнедевицк Нижнедевицкого района Воронежской области
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Инна Михайловна
Отец ребёнка: Никулин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Никулин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия, г.Краснодар
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище