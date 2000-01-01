(Жданова) Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жданова) Тамара Николаевна

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Место рождения

г.Нижнедевицк Нижнедевицкого района Воронежской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жданов Николай

Мать: не указана

г.Нижнедевицк Нижнедевицкого района Воронежской области
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Инна Михайловна

Отец ребёнка: Никулин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Никулин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Михаил Никитич

Смерть
Неизвестно
Россия, г.Краснодар
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище
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