Ирина Калистратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Андрианович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Дмитрий Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Андрианович
Смерть
Неизвестно