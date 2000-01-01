Ирина Калистратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Калистратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Андрианович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Дмитрий Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Андрианович

Смерть
Неизвестно
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