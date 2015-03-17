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Айсина Ксения Дмитриевна
Айсина Ксения Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.2015
Пол
Женский
Отец
Айсин Дмитрий Рашидович
1989 г.р.
Мать
Айсина Галина
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.2015
Отец:
Айсин Дмитрий Рашидович
Мать:
Айсина Галина
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