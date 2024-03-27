Татьяна Герасимовна (2 жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Васильевич
Смерть
Неизвестно