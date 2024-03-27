Татьяна Герасимовна (2 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Герасимовна (2 жена)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Васильевич

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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