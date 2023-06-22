Выжевская (Семчук) Софья Александровна
Место рождениясело Зеленовка, Спасский район, Приморского края
Дата рождения28.09.1915 ст.
Дата смерти24.04.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1915 ст.
Отец: Семчук Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.02.1934
Сын: Выжевский Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Выжевский Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
31.08.1937
Дочь: Дробот (Выжевская) Лилия Алексеевна
Отец ребёнка: Выжевский Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1944
Отец ребёнка: Гладков Афанасий
Смерть
24.04.1977