Выжевская (Семчук) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выжевская (Семчук) Софья Александровна

Место рождения

село Зеленовка, Спасский район, Приморского края

Дата рождения

28.09.1915 ст.

Дата смерти

24.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1915 ст.

Отец: Семчук Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выжевский Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.02.1934

Сын: Выжевский Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Выжевский Алексей Григорьевич

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
31.08.1937

Дочь: Дробот (Выжевская) Лилия Алексеевна

Отец ребёнка: Выжевский Алексей Григорьевич

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Рождение ребёнка
01.01.1944

Сын: Гладков Юрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Гладков Афанасий

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Смерть
24.04.1977

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