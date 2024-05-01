Головин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурдеева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Головина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Головина Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Павел Александрович
Мать ребёнка: Головина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно