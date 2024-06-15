Марья Ефимова 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Абрамов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бабынино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Мирон Никитич

Отец ребёнка: Никита Абрамов

Бабынино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Праскева Никитина

Отец ребёнка: Никита Абрамов

Бабынино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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