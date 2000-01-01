Шляховецкий Хаим Меирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляховецкий Хаим Меирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шляховецкий Меир Йось Хаимович

Мать: Шляховецкая ?

Рождение ребёнка
15.05.1860

Сын: Шляховецкий Юдко (Юрий) Хаимович

Мать ребёнка: Шляховецкая Бруха

Новогеоргиевск
Рождение ребёнка
1867

Сын: Шляховецкий Шмиль Хаимович

Мать ребёнка: Шляховецкая Бруха

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шляховецкий Сруль Ицко Хаимович

Мать ребёнка: Шляховецкая Бруха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шляховецкая Бруха

Смерть
После 1875
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