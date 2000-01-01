Шляховецкий Хаим Меирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1875
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Шляховецкий Меир Йось Хаимович
Мать: Шляховецкая ?
Рождение ребёнка
15.05.1860
Сын: Шляховецкий Юдко (Юрий) Хаимович
Мать ребёнка: Шляховецкая Бруха
Новогеоргиевск
Рождение ребёнка
1867
Сын: Шляховецкий Шмиль Хаимович
Мать ребёнка: Шляховецкая Бруха
Рождение ребёнка
1870
Сын: Шляховецкий Сруль Ицко Хаимович
Мать ребёнка: Шляховецкая Бруха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шляховецкая Бруха
Смерть
После 1875