Ахмеров (Ахмеров) Рахима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.06.1935
Сын: Ахмеров Хасан
Отец ребёнка: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Ахмеров Рамазан Имаметдинович
Отец ребёнка: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович
с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахмеров Хусаин
Отец ребёнка: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно