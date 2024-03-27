Ахмеров (Ахмеров) Рахима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеров (Ахмеров) Рахима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1935

Сын: Ахмеров Хасан

Отец ребёнка: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Ахмеров Рамазан Имаметдинович

Отец ребёнка: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович

с .Мраково Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахмеров Хусаин

Отец ребёнка: Ахмеров Имаметдин Минхажетдинович

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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