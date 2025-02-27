Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Калашников Иван Ефимович

Рождение ребёнка
03.12.1903

Дочь: (Калашникова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Калашников Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Калашникова Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Ефимович

Рождение ребёнка
22.08.1923

Сын: Калашников Андрей Иванович

Отец ребёнка: Калашников Иван Ефимович

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