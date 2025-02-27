Калашникова (Юрченко) Параскевья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903
Рождение ребёнка
03.12.1903
Дочь: (Калашникова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Калашников Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калашникова Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Ефимович
Рождение ребёнка
22.08.1923
Сын: Калашников Андрей Иванович
Отец ребёнка: Калашников Иван Ефимович