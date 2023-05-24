Игнатьев Василий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Трофимова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Трофимова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Трофимова Василиса Михайловна
Смерть
Неизвестно