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Игнатьев Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Константин Николаевич

Мать: Соловьёва Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Трофимова Василиса Михайловна

Смерть
Неизвестно

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