Федот Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1640
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Василий Федотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Стефан Федотов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)