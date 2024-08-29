Федот Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федот Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1640

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1675 г.р.
Около 1686 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1640

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Василий Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Стефан Федотов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1719
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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