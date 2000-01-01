Мерк (Merck) Мария Барбара (Maria Barbara)
Место рожденияШёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения07.10.1708
Дата смерти01.09.1753
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1708
Отец: Мерк Иоганнес Георг
Мать: Эйнхорн Барбара
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.05.1732
Муж: Флик Андреас
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.08.1748
Дочь: Флик Анна Мария
Отец ребёнка: Флик Андреас
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Смерть
01.09.1753
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция