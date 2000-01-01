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Мерк (Merck) Мария Барбара (Maria Barbara)

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Место рождения

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

07.10.1708

Дата смерти

01.09.1753

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1708

Отец: Мерк Иоганнес Георг

Мать: Эйнхорн Барбара

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.05.1732

Муж: Флик Андреас

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.08.1748

Дочь: Флик Анна Мария

Отец ребёнка: Флик Андреас

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Смерть
01.09.1753
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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