Никишина Мария Васильевна
Место рожденияс. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович
с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович
с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович
с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно