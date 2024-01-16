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Никишина Мария Васильевна

Место рождения

с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Никишин Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Никишин Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович

с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович

с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Никишин Яков Максимович

с. 1-я Казанка Александровского с/с Боготольского р-на Ачинского округа
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Яков Максимович

Смерть
Неизвестно
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