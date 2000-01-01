Денкс Франц Густав
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1747
Отец: Denks Johann August
Мать: Denks Anna Elisabeth
Рождение ребёнка
1778
Сын: Денкс Фридрих Магнус
Мать ребёнка: Иоанна Луиза
Рождение ребёнка
07.02.1780
Дочь: Хелена Элизабет
Мать ребёнка: Иоанна Луиза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иоанна Луиза
Смерть
Неизвестно