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Денкс Франц Густав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1747

Отец: Denks Johann August

Мать: Denks Anna Elisabeth

Рождение ребёнка
1778

Сын: Денкс Фридрих Магнус

Мать ребёнка: Иоанна Луиза

Рождение ребёнка
07.02.1780

Дочь: Хелена Элизабет

Мать ребёнка: Иоанна Луиза

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иоанна Луиза

Смерть
Неизвестно
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