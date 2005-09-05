Романова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.09.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
12.07.1971
Дочь: Романова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
12.07.1971
Дочь: Макуха Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
12.07.1971
Дочь: Макуха Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей
Смерть
05.09.2005