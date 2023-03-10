Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Авдотья Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1758
Сын: Тимофей Федоров
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Федоров
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
1767
Сын: Петр Федоров
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Федорова
Отец ребёнка: Федор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Филиппов
Смерть
1768