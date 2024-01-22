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Шведов Епифан Федотов

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Шведов Яков Епифанов

Мать ребёнка: Шведова Наталья Степановна

По РС 1850 г. было 12 лет
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Тюрина Ирина Епифановна

Мать ребёнка: Шведова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Шведов Феодор Епифанов

Мать ребёнка: Шведова Наталья Степановна

По РС 1850 г.было 6 лет
Военная служба
1844 ст.
В 1844 г отдан в рекруты.По переписи 1866 года 18 ноября был причислен к государственным крестьянам отставной Унтер-офицер Шведов Епифан Федоров(Федотов)
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Анна Епифанова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведова Наталья Степановна

Смерть
Неизвестно
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