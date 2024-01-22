Шведов Епифан Федотов
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Шведов Яков Епифанов
Мать ребёнка: Шведова Наталья Степановна
По РС 1850 г. было 12 лет
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Тюрина Ирина Епифановна
Мать ребёнка: Шведова Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Мать ребёнка: Шведова Наталья Степановна
По РС 1850 г.было 6 лет
Военная служба
1844 ст.
В 1844 г отдан в рекруты.По переписи 1866 года 18 ноября был причислен к государственным крестьянам отставной Унтер-офицер Шведов Епифан Федоров(Федотов)
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Анна Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно