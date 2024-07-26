Пономарева (Синельникова) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
1834
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пономарев Андрей Дементьев
Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Рождение ребёнка
01.05.1839 ст.
Дочь: (Пономарева) Ирина Дементьева
Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пономарев Димитрий Дементьев
Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Пономарева) Евфросинья Дементьева
Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Пономарева) Домна Дементьева
Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Рождение ребёнка
21.11.1852 ст.
Дочь: (Пономарева) Екатерина Дементьева
Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин
Смерть
Неизвестно