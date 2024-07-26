Пономарева (Синельникова) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Синельникова) Татьяна Иванова

Место рождения

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Синельников Иван Климонов

Мать: Синельникова Федосья Тарасова

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
1834

Муж: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Пономарев Андрей Дементьев

Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1839 ст.

Дочь: (Пономарева) Ирина Дементьева

Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пономарев Димитрий Дементьев

Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарев Яков Дементьев

Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Пономарева) Евфросинья Дементьева

Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Пономарева) Домна Дементьева

Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1852 ст.

Дочь: (Пономарева) Екатерина Дементьева

Отец ребёнка: Пономарев Дементий/Деомид Козьмин

Покровка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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