Лопаткина (Кудрявцева) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопаткина (Кудрявцева) Нина Сергеевна

Лопаткина (Кудрявцева) Нина Сергеевна

Место рождения

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.01.1936

Дата смерти

18.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1936

Отец: Кудрявцев Сергей Иванович

Мать: Кудрявцева Елизавета Матвеевна

Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1964

Дочь: Лопаткина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Лопаткин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопаткина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Лопаткин Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопаткин Михаил Андреевич

Смерть
18.10.2022
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.10.2022
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close