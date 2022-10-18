Лопаткина (Кудрявцева) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1936
Дата смерти18.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1936
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Лопаткина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Лопаткин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопаткина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Лопаткин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2022
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
?.10.2022