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Коротенко Александр Изотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

13.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Коротенко Изот

Мать: Коротенко Меланья

Рождение ребёнка
10.11.1920

Дочь: Добрынина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна

Рождение ребёнка
06.02.1923

Сын: Коротенко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна

Рождение ребёнка
06.07.1926

Сын: Коротенко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна

Рождение ребёнка
25.09.1932

Сын: Коротенко Николай Александрович

Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна

Рождение ребёнка
06.02.1937

Сын: Коротенко Иван Александрович

Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротенко Александра Филипповна

Упоминание
Неизвестно
Был Старостой, пимокат
Смерть
13.06.1955
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