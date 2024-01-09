Коротенко Александр Изотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти13.06.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Коротенко Изот
Мать: Коротенко Меланья
Рождение ребёнка
10.11.1920
Дочь: Добрынина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна
Рождение ребёнка
06.02.1923
Сын: Коротенко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна
Рождение ребёнка
06.07.1926
Сын: Коротенко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна
Рождение ребёнка
25.09.1932
Сын: Коротенко Николай Александрович
Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна
Рождение ребёнка
06.02.1937
Сын: Коротенко Иван Александрович
Мать ребёнка: Коротенко Александра Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Был Старостой, пимокат
Смерть
13.06.1955