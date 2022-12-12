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Исаков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851 или 1857

Сын: Исаков Борис Николаевич

Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Исаков Поликарп Николаевич

Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Исаков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Исаков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Августа Николаевна

Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна

Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
1868
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Посемейный список 1868 г.: Исаков Н. И. 40 л. жена Феодосия Васильевна 45 л. дочери: Наталья 17 л., Августа 8 л. сыновья: Поликарп 16 л., Павел 13 л., Борис 11 л., Иван 9 л.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Феодосия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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