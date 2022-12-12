Исаков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851 или 1857
Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Исаков Поликарп Николаевич
Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Августа Николаевна
Мать ребёнка: Исакова Феодосия Васильевна
Место жительства
1868
Посемейный список 1868 г.: Исаков Н. И. 40 л. жена Феодосия Васильевна 45 л. дочери: Наталья 17 л., Августа 8 л. сыновья: Поликарп 16 л., Павел 13 л., Борис 11 л., Иван 9 л.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно