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Кондрашев Тимофей Прокопьевич

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Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кондрашев Прокофий Мартынович

Мать: Кондрашева Елена Федоровна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.

Сын: Кондрашев Иван

Мать ребёнка: Кондрашева Пелагея Галактионовна

Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.

Дочь: Кондрашева Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Кондрашева Пелагея Галактионовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.12.1911 ст.

Сын: Кондрашев Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Кондрашева Пелагея Галактионовна

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашева Пелагея Галактионовна

Смерть
Неизвестно
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