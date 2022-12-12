Кондрашев Тимофей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
28.05.1905 ст.
Сын: Кондрашев Иван
Мать ребёнка: Кондрашева Пелагея Галактионовна
Рождение ребёнка
09.06.1906 ст.
Дочь: Кондрашева Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Кондрашева Пелагея Галактионовна
Рождение ребёнка
07.12.1911 ст.
Сын: Кондрашев Антон Тимофеевич
Мать ребёнка: Кондрашева Пелагея Галактионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно