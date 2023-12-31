Стрыгина Авдотья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрыгина Авдотья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Стрыгин Иван Сергеев

с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Аграфена Иванова

Отец ребёнка: Стрыгин Иван Сергеев

с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрыгин Иван Сергеев

Смерть
Неизвестно
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