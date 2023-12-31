Стрыгина Авдотья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Стрыгин Иван Сергеев
с. Полковая слобода
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Аграфена Иванова
Отец ребёнка: Стрыгин Иван Сергеев
с. Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрыгин Иван Сергеев
Смерть
Неизвестно