Назаренко Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаренко Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Назаренко Ольга
Рождение ребёнка
2007
Сын: Назаренко Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Назаренко Ольга
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Назаренко Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Назаренко Ольга