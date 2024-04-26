Назаренко Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко Вячеслав Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаренко Пётр Андреевич

Мать: Назаренко (Шевко) Лидия Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаренко Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назаренко Ольга

Рождение ребёнка
2007

Сын: Назаренко Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Назаренко Ольга

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Назаренко Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Назаренко Ольга

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