Масликова Любовь Сергеевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.03.2012
Дочь: Бондаренко Юлия Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.2015
Дочь: Бондаренко Мария Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности