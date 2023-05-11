Масликова Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масликова Любовь Сергеевна

Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

08.12.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
17.10.2009

Муж: скрыто настройками приватности

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.03.2012

Дочь: Бондаренко Юлия Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.2015

Дочь: Бондаренко Мария Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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