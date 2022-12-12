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Герасимов Флор Ермолаевич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1845

Дата смерти

21.02.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ермолай Степанов

Мать: Марфа Семеновна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
27.10.1863

Жена: Герасимова Фекла Ивановна

Бракосочетание
27.10.1863

Жена: Герасимова Фекла Ивановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.08.1865

Сын: Симдянкин Матвей Флорович

Мать ребёнка: Герасимова Фекла Ивановна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.10.1867

Сын: Герасимов Кузьма Флорович

Мать ребёнка: Герасимова Фекла Ивановна

Смерть
21.02.1907
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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