Герасимов Флор Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти21.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Ермолай Степанов
Мать: Марфа Семеновна
Бракосочетание
27.10.1863
Бракосочетание
27.10.1863
Рождение ребёнка
05.08.1865
Сын: Симдянкин Матвей Флорович
Мать ребёнка: Герасимова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1867
Сын: Герасимов Кузьма Флорович
Мать ребёнка: Герасимова Фекла Ивановна
Смерть
21.02.1907