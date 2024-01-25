Хмелевская Анастасия Евграфова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.
Дочь: Ксения Александрова
Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Рождение ребёнка
26.12.1881 ст.
Дочь: Анисия Александрова
Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.
Сын: Хмелевский Павел Александров
Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Рождение ребёнка
21.06.1886 ст.
Дочь: Хмелевская Агрипина Александрова
Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.
Сын: Хмельнов Иван Александров
Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Рождение ребёнка
02.05.1894 ст.
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хмельнова Анна Александрова
Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно