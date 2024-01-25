Хмелевская Анастасия Евграфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская Анастасия Евграфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1876 ст.

Дочь: Ксения Александрова

Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.12.1881 ст.

Дочь: Анисия Александрова

Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1884 ст.

Сын: Хмелевский Павел Александров

Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1886 ст.

Дочь: Хмелевская Агрипина Александрова

Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1891 ст.

Сын: Хмельнов Иван Александров

Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
02.05.1894 ст.

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хмельнова Анна Александрова

Отец ребёнка: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмельнов Александр Кондратьев (Кодратов)

Смерть
Неизвестно
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