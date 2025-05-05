Пугачёв Борис Александрович
Место рожденияЛенинград
Дата рождения10.10.1984
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2022
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва