Пугачёв Борис Александрович 10.10.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пугачёв Борис Александрович

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

10.10.1984

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1957 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

БП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1984

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Пугачева (Александрова) Нина

Ленинград
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.2022

Сын: Пугачёв Марк Борисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва

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