Гуськова Анисья Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 20.06.1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Матрона Ермолаева
Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев
Рождение ребёнка
22.12.1790 ст.
Дочь: Анисья Ермолаева
Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 20.06.1822 ст.