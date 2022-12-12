Гуськова Анисья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуськова Анисья Петрова

Гуськова Анисья Петрова

avatar

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 20.06.1822 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Матрона Ермолаева

Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Гуськов Федор Ермолаев

Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1790 ст.

Дочь: Анисья Ермолаева

Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Гуськов Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Гуськов Ермолай Афанасьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуськов Ермолай Афанасьев

Смерть
После 20.06.1822 ст.
Серпухов, Серпухов, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close