Харланов Сергей Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Феоктист Титович
Мать: Екатерина Никитична
Бракосочетание
10.11.1878 ст.
Жена: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.
Дочь: Ивашкина Матрона Сергеевна
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харланов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Наталья Алексеевна
Смерть
Неизвестно