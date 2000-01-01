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Харланов Сергей Феоктистович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Феоктист Титович

Мать: Екатерина Никитична

Бракосочетание
10.11.1878 ст.

Жена: Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.11.1879 ст.

Дочь: Ивашкина Матрона Сергеевна

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харланов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Наталья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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