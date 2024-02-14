Федосова (Зорина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосова (Зорина) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.05.1870

Муж: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.05.1871

Сын: Федосов Никита

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.03.1873

Сын: Федосов Стефан Петрович

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.10.1875

Дочь: Щербакова (Федосова) Палагея Петровна

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.05.1878

Дочь: (Федосова) Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1882

Дочь: (Федосова) Анисия Петровна

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.12.1885

Сын: Федосов Федор Петрович

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.08.1887

Дочь: (Федосова) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
19.07.1890

Дочь: (Федосова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.05.1892

Сын: Федосов Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Федосов Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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