Жильцова Олимпиада Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцова Олимпиада Петровна

Жильцова Олимпиада Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

08.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Сидоровна

Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.01.1887

Сын: Жильцов Василий Сидорович

Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
02.12.1889

Дочь: Анастасия Сидоровна

Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.04.1893

Дочь: Чистова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич

Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ольга Сидоровна

Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1894
Прозорово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close