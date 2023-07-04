Жильцова Олимпиада Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти08.07.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Сидоровна
Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич
Рождение ребёнка
17.01.1887
Сын: Жильцов Василий Сидорович
Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич
Рождение ребёнка
02.12.1889
Дочь: Анастасия Сидоровна
Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич
Рождение ребёнка
04.04.1893
Дочь: Чистова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ольга Сидоровна
Отец ребёнка: Жильцов Сидор Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.07.1894