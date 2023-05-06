Кочетков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочетков Александр Петрович

Кочетков Александр Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1969

Отец: Кочетков Петр Кирсанович

Мать: Кочеткова (Шапкина) Нина (Ираида) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Максим Александрович

Мать ребёнка: Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
28.04.2001

Дочь: Кочеткова Лилия Александровна

Мать ребёнка: Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна

Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.