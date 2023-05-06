Кочетков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1969
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Максим Александрович
Мать ребёнка: Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.2001
Дочь: Кочеткова Лилия Александровна
Мать ребёнка: Кочеткова (Петленкова) Татьяна Викторовна
Турки, Турковский муниципальный район, Саратовская область