Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1991

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

2019 г.р.

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1991

Отец: Михаил

Мать: Мария

Рождение ребёнка
06.02.2019

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Денис

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