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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1991
Пол
Женский
Отец
Михаил
1963 г.р.
Мать
Мария
1970 г.р.
Дети
Полина
2019 г.р.
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1991
Отец:
Михаил
Мать:
Мария
Рождение ребёнка
06.02.2019
Дочь:
Полина
Отец ребёнка:
Денис
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