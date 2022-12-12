Ольхон (Пестюхин) Анатолий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1903
Дата смерти13.11.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1928 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1950
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
13.11.1950
Новая Руза, Московская обл.