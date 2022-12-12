Ольхон (Пестюхин) Анатолий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольхон (Пестюхин) Анатолий Сергеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

24.03.1903

Дата смерти

13.11.1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1928 по 1930
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1950
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
13.11.1950
Новая Руза, Московская обл.
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