Кармазин Максим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармазин Максим Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

Около 1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.07.1980

Отец: Кармазин Николай Петрович

Мать: Кармазина Светлана Васильевна

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