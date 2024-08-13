Побежимова Домника Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Побежимов Спиридон Григорьевич
Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Побежимова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Побежимова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Побежимова) Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Побежимова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович