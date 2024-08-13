Побежимова Домника Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Побежимова Домника Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809

Сын: Побежимов Спиридон Григорьевич

Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Побежимова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Побежимова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Побежимова) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Побежимова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Побежимов Григорий Акимович

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