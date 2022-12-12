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Лысов Степан Игнатьевич

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Место рождения

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)

Дата рождения

Вычислено 1706 ст.

Дата смерти

Около 1779 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Вычислено 1676 г.р.

Дети

Вычислено 1728 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1739 г.р.
Вычислено 1746 г.р.
Вычислено 1747 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1706 ст.

Отец: Лысов Игнат Григорьевич

Мать: - Елена Даниловна

д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.

Дочь: Лысова Настасья Степанона

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Лысов Яков Степанович

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Дочь: Лысова Васса Степанона

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Сын: Лысов Афонасей Степанович

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Дочь: Лысова Марина Степанона

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Сын: Лысов Филипп Степанович

Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1779 ст.
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