Лысов Степан Игнатьевич
Место рожденияд. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Дата рожденияВычислено 1706 ст.
Дата смертиОколо 1779 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1706 ст.
Отец: Лысов Игнат Григорьевич
Мать: - Елена Даниловна
д. Коптеловы, д. Аршининская 1-я (Спенцинский стан, погост Быстрицкий)
Рождение ребёнка
Вычислено 1728 ст.
Дочь: Лысова Настасья Степанона
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.
Дочь: Лысова Васса Степанона
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Сын: Лысов Афонасей Степанович
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Дочь: Лысова Марина Степанона
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Мать ребёнка: Жегалова Евдокия Прокопьевна
Смерть
Около 1779 ст.