Смирнова (Токарева) Ирина Ростиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Токарева) Ирина Ростиславовна

Место рождения

г. Нижний Новгород

Дата рождения

28.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953

Отец: Токарев Ростислав Иванович

Мать: Токарева (Согрина) Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Паисьевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель вуза
Место жительства
Неизвестно
Образование
1975
Радиофизический факультет ГГУ
Рождение ребёнка
03.05.1978

Дочь: Смирнова (Смирнова) Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Паисьевич

Рождение ребёнка
28.06.1981

Сын: Смирнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Паисьевич

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