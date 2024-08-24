Смирнова (Токарева) Ирина Ростиславовна
Место рожденияг. Нижний Новгород
Дата рождения28.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель вуза
Место жительства
Неизвестно
Образование
1975
Радиофизический факультет ГГУ
Рождение ребёнка
03.05.1978
Дочь: Смирнова (Смирнова) Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Паисьевич
Рождение ребёнка
28.06.1981
Отец ребёнка: Смирнов Иван Паисьевич